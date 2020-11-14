Протесты, блокировка рынков и услуги на вынос: первый карантин выходного дня

Сегодня, 14 ноября, в Украине прошел так называемый карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника запрещено принимать посетителей заведениям общественного питания, салонам красоты и спортзалам. В нескольких городах прошли протесты, правоохранители блокировали рынки в городах, которые не ввели карантин.

С введением новых карантинных ограничений власти сразу нескольких городов Украины заявили, что не будут их выполнять. Впрочем, некоторые крупные города, в том числе Киев и Харьков, решения правительства соблюдают: большинство перечисленных в постановлении заведений там закрыто, однако некоторые работают в неофициальном режиме.

Подробнее о том, как прошел первый день карантина выходного дня - в материале РБК-Украина.

Протесты, перекрытие дорог и блокировки рынков

В Киеве предприниматели перекрыли улицу Бориспольскую. Они требовали открытия рынков на выходных.

Во Львове, где местные власти отказались выполнять распоряжение Кабмина о карантине, полиция заблокировала работу больших рынков. Речь идет о рынках Шувар, Краковский, Галицкий перекресток, Южный, а также ТЦ "Искра". Вход на рынки были не закрыты, но полиция следит за тем, чтобы торговцы не работали.

В Житомирской области предприниматели из города Овруч перекрыли международную трассу М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский.

В Черновцах около 300 предпринимателей Калиновского рынка перекрыли дорогу и подписали обращение к Облгосадминистрации, чтобы им разрешили работу.

В Ровно возле ТЦ Злата Плаза собрались предприниматели, которые протестовали против карантина выходного дня.

В Одессе предприниматели Киевского рынка протестовали против карантина выходного дня. Они перекрыли улицу Глушко.

14 ноября сумской исполком обратился в Кабмин с предложением внести изменения в постановление о карантине выходного дня и перенести двухдневный локдаун на понедельник и вторник вместо субботы и воскресенья.

Работа в новых условиях

Утром в субботу некоторые торговые центры и заведения общепита работали в нормальном режиме, несмотря на запрет со стороны правительства.

Большинство заведений в центре Киева перешли в формат "take away" - выдачи заказов с собой. На витринах расклеены соответствующие таблички. По такой схеме работали и некоторые магазины, которым на выходных работать запрещено.

Во Львовской области работали 112 рейдовых групп, которые следили за соблюдением карантина. За сегодня они остановили работу 248 объектов торговли и общепита. На тех, кто отказывался прекращать свою деятельность, полицейские составили 54 админпротокола.

В Одессе не все заведения соблюдали карантин. Некоторые из них пускали посетителей внутрь. Одесса отказалась вводить ограничения на выходных.

"Карантин выходного дня - это шанс избежать полного закрытия. Задача правительства - помочь представителям малого и среднего бизнеса пережить эти ограничительные меры", - сказал Владимир Зеленский в своем видеообращении.

На сегодня в Украине зафиксировано 12 524 новых случаев инфицирования. Больше всего позитивных тестов выявлено в Киеве.

Отметим, предприниматели по всей Украине выходили на массовые акции протеста 11 ноября - в день принятия правительством решения о карантине выходного дня.