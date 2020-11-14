Протести, блокування ринків і послуги на винос: перший карантин вихідного дня

Фото: люди в масках (unsplash)

Сьогодні, 14 листопада, в Україні пройшов так званий карантин вихідного дня. З 00:00 суботи до 00:00 понеділка заборонено приймати відвідувачів закладів громадського харчування, салонах краси та спортзалам. У кількох містах пройшли протести, правоохоронці блокували ринки в містах, які не ввели карантин.

З введенням нових карантинних обмежень влада одразу кількох міст України заявили, що не будуть їх виконувати. Втім, деякі великі міста, зокрема Київ і Харків, рішення уряду дотримуються: більшість перелічених у постанові закладів там закрито, однак деякі працюють в неофіційному режимі.

Детальніше про те, як пройшов перший день карантину вихідного дня - в матеріалі РБК-Україна.

Протести, перекриття доріг та блокування ринків

У Києві підприємці перекрили вулицю Бориспільську. Вони вимагали відкриття ринків на вихідних.

У Львові, де місцева влада відмовилася виконувати розпорядження Кабміну про карантин, поліція заблокувала роботу великих ринків. Мова йде про ринки Шувар, Краківський, Галицьке перехрестя, Південний, а також ТЦ "Іскра". Вхід на ринки не було закрито, але поліція стежить за тим, щоб торговці не працювали.

В Житомирській області підприємці з міста Овруч перекрили міжнародну трасу М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський.

У Чернівцях близько 300 підприємців Калинівського ринку перекрили дорогу і підписали звернення до Облдержадміністрації, щоб їм дозволили роботу.

У Рівному біля ТЦ Злата Плаза зібралися підприємці, які протестували проти карантину вихідного дня.

В Одесі підприємці Київського ринку протестували проти карантину вихідного дня. Вони перекрили вулицю Глушко.

14 листопада сумський виконком звернувся до Кабміну з пропозицією внести зміни в постанову про карантин вихідного дня і перенести дводенний локдаун на понеділок і вівторок замість суботи та неділі.

Робота в нових умовах

Вранці в суботу деякі торгові центри та заклади громадського харчування працювали у нормальному режимі, попри заборону з боку уряду.

Більшість закладів у центрі Києва перейшли у формат "take away" - видавання замовлень з собою. На вітринах розклеєні відповідні таблички. За такою схемою працювали та деякі магазини, яким на вихідних працювати заборонено.

У Львівській області працювали 112 рейдових груп, які стежили за дотриманням карантину. За сьогодні вони зупинили роботу 248 об'єктів торгівлі та громадського харчування. На тих, хто відмовлявся припиняти свою діяльність, поліцейські склали 54 адмінпротоколи.

В Одесі не всі заклади дотримувалися карантину. Деякі з них пускали відвідувачів всередину. Одеса відмовилася вводити обмеження на вихідних.

"Карантин вихідного дня - це шанс уникнути повного закриття. Завдання уряду - допомогти представникам малого та середнього бізнесу пережити ці обмежувальні заходи", - сказав Володимир Зеленський у своєму відеозверненні ввечері.

На сьогодні в Україні зафіксовано 12 524 нових випадків інфікування. Найбільше позитивних тестів виявлено в Києві.

Зазначимо, підприємці по всій Україні виходили на масові акції протесту 11 листопада - в день прийняття урядом рішення про карантин вихідного дня.