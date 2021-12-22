UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Против "Омикрона" может потребоваться четвертая доза вакцины, - Минздрав Германии

Автор: Иванна Шовкун

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах предположил, что против "Омикрона" потребуется четвертая доза вакцины. По его словам, столько доз, возможно, смогут защитить от нового штамма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

22 декабря на пресс-конференции Лаутербах сказал, что новый вариант коронавируса "Омикрон" станет доминирующим штаммом в Германии в течение трех недель. Поэтому страна заказала 80 миллионов доз вакцины.

"Уровень защиты от тяжелых симптомов COVID-19 после ревакцинации очень высок. По моим оценкам, более 90%", - отметил министр.

В среду Германия сообщила о 45 659 новых случаях заражения коронавирусом, что на 5 642 меньше, чем неделю назад. А число погибших за сутки выросло на 510 человек.

Напомним, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поддержал рекомендацию экспертов Министерства здравоохранения по введению четвертой дозы прививки от коронавируса. Ее планируют вводить лицам от 60 лет и медицинскому персоналу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцинация