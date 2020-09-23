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В психбольнице Харькова обнаружили вспышку коронавируса

Новина українською → Харьков, Среда 23 сентября 2020 19:27
В психбольнице Харькова обнаружили вспышку коронавируса Фото: коронавирус (freepik.com)
Автор: Андрей Козловский

Директор Харьковского областного лабораторного центра Любовь Махота сообщила, что в психиатрической больнице №3 произошла вспышка коронавируса. Сейчас заведение полностью закрыто на прием больных.

Об этом сообщает objectiv.tv.

"У нас психиатрическая больница №3 имеет вспышку. Все 22 больных находятся в стабильном состоянии уже месяц. Первым заболел врач", - отметила Махота.

В частности, коронавирус подтвердился у четырех медработников и у 18 пациентов. По словам Махоты, сейчас проводятся все рекомендуемые профилактические меры.

Напомним, по состоянию на 23 сентября в Украине подтвердили коронавирус в 3497 человек.

Также РБК-Украина писало, что в Одесском Свято-Успенском мужском монастыре УПЦ Московского патриархата обнаружили вспышку коронавируса.

В Минздраве прогнозируют, что в Украине ожидается стремительный рост заболеваний коронавирусом.

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