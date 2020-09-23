У психлікарні Харкова виявили спалах коронавірусу
Директор Харківського обласного лабораторного центру Любов Махота повідомила, що у психіатричній лікарні №3 стався спалах коронавірусу. Наразі заклад повністю зачинений на прийом хворих.
Про це повідомляє objectiv.tv.
"У нас психіатрична лікарня №3 має спалах. Усі 22 хворі знаходяться у стабільному стані вже місяць. Першим захворів лікар", - зазначила Махота.
Зокрема, коронавірус підтвердився у чотирьох медпрацівників та у 18 пацієнтів. За словами Махоти, наразі проводяться усі рекомендовані профілактичні заходи.
Нагадаємо, станом на 23 вересня в Україні підтвердили коронавірус у 3497 осіб.
Також РБК-Україна писало, що в Одеському Свято-Успенському чоловічому монастирі УПЦ Московського патріархату виявили спалах коронавірусу.
У МОЗ прогнозують, що в Україні очікується стрімке зростання захворювань коронавірусом.