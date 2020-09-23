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У психлікарні Харкова виявили спалах коронавірусу

Новость на русском → Харків, Середа 23 вересня 2020 19:27
У психлікарні Харкова виявили спалах коронавірусу Фото: коронавірус (freepik.com)
Автор: Андрій Козловський

Директор Харківського обласного лабораторного центру Любов Махота повідомила, що у психіатричній лікарні №3 стався спалах коронавірусу. Наразі заклад повністю зачинений на прийом хворих.

Про це повідомляє objectiv.tv.

"У нас психіатрична лікарня №3 має спалах. Усі 22 хворі знаходяться у стабільному стані вже місяць. Першим захворів лікар", - зазначила Махота.

Зокрема, коронавірус підтвердився у чотирьох медпрацівників та у 18 пацієнтів. За словами Махоти, наразі проводяться усі рекомендовані профілактичні заходи.

Нагадаємо, станом на 23 вересня в Україні підтвердили коронавірус у 3497 осіб.

Також РБК-Україна писало, що в Одеському Свято-Успенському чоловічому монастирі УПЦ Московського патріархату виявили спалах коронавірусу.

У МОЗ прогнозують, що в Україні очікується стрімке зростання захворювань коронавірусом.

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