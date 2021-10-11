ПЦР-тест бесплатно. В Минздраве рассказали, кому обязаны назначать процедуру
Бесплатному тестированию на COVID-19 в Украине подлежат не только пациенты, у которых есть подозрение на коронавирусную инфекцию. Утвержденные Министерством здравоохранения стандарты предусматривают другие случаи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрав.
Как отмечается в сообщении, ПЦР-тестирование на COVID-19 врач обязательно должен назначать:
- Лицам с подозрением COVID-19
- Лицам с признаками других ОРВИ
- Лицам с признаками вирусной пневмонии
- Пациентам с внегоспитальной пневмонией
- Контактным лицам при появлении симптомов, которые не исключают COVID-19.
Первым трем категориям ПЦР назначают при условии, что им не проводился скрининговый быстрый тест на определение антигена SARS-CoV-2.
Направление на бесплатное тестирование обязан предоставить семейный врач. Если врач по разным причинам отказывается дать такое направление в случае отсутствия семейного врача, нужно обращаться на горячую линию Минздрава 0 800 60 20 19.
Напомним, за 10 октября в Украине протестировано: методом ПЦР - 23 675 человек, методом ИФА - 3 480 человек, экспресс-тестами - 24 909 человек.