ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

ПЦР-тест бесплатно. В Минздраве рассказали, кому обязаны назначать процедуру

Новина українською →
Украина, Понедельник 11 октября 2021 10:34
ПЦР-тест бесплатно. В Минздраве рассказали, кому обязаны назначать процедуру Фото: ПЦР-тест может делаться бесплатно в определенных случаях (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Бесплатному тестированию на COVID-19 в Украине подлежат не только пациенты, у которых есть подозрение на коронавирусную инфекцию. Утвержденные Министерством здравоохранения стандарты предусматривают другие случаи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрав.

Как отмечается в сообщении, ПЦР-тестирование на COVID-19 врач обязательно должен назначать:

  • Лицам с подозрением COVID-19
  • Лицам с признаками других ОРВИ
  • Лицам с признаками вирусной пневмонии
  • Пациентам с внегоспитальной пневмонией
  • Контактным лицам при появлении симптомов, которые не исключают COVID-19.

Первым трем категориям ПЦР назначают при условии, что им не проводился скрининговый быстрый тест на определение антигена SARS-CoV-2.

Направление на бесплатное тестирование обязан предоставить семейный врач. Если врач по разным причинам отказывается дать такое направление в случае отсутствия семейного врача, нужно обращаться на горячую линию Минздрава 0 800 60 20 19.

Напомним, за 10 октября в Украине протестировано: методом ПЦР - 23 675 человек, методом ИФА - 3 480 человек, экспресс-тестами - 24 909 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе