ПЦР-тест бесплатно. В Минздраве рассказали, кому обязаны назначать процедуру

Фото: ПЦР-тест может делаться бесплатно в определенных случаях (Getty Images)

Бесплатному тестированию на COVID-19 в Украине подлежат не только пациенты, у которых есть подозрение на коронавирусную инфекцию. Утвержденные Министерством здравоохранения стандарты предусматривают другие случаи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрав.

Как отмечается в сообщении, ПЦР-тестирование на COVID-19 врач обязательно должен назначать: Лицам с подозрением COVID-19

Лицам с признаками других ОРВИ

Лицам с признаками вирусной пневмонии

Пациентам с внегоспитальной пневмонией

Контактным лицам при появлении симптомов, которые не исключают COVID-19. Первым трем категориям ПЦР назначают при условии, что им не проводился скрининговый быстрый тест на определение антигена SARS-CoV-2. Направление на бесплатное тестирование обязан предоставить семейный врач. Если врач по разным причинам отказывается дать такое направление в случае отсутствия семейного врача, нужно обращаться на горячую линию Минздрава 0 800 60 20 19.