ПЛР-тест безкоштовно. У МОЗ розповіли, кому зобов'язані призначати процедуру
Безкоштовному тестуванню на COVID-19 в Україні підлягають не лише пацієнти, у яких є підозра на коронавірусну інфекцію. Затверджені Міністерством охорони здоров’я стандарти передбачають інші випадки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
Як зазначається в повідомленні, ПЛР-тестування на COVID-19 лікар обов’язково має призначати:
- Особам із підозрою COVID-19
- Особам з ознаками інших ГРВІ
- Особам з ознаками вірусної пневмонії
- Пацієнтам з позагоспітальною пневмонією
- Контактним особам при появі симптомів, які не виключають COVID-19.
Першим трьом категоріям ПЛР призначають за умови, що їм не проводився скринінговий швидкий тест на визначення антигену SARS-CoV-2.
Направлення на безкоштовне тестування зобов’язаний надати сімейний лікар. Якщо лікар з різних причин відмовляється надати таке направлення у разі відсутності сімейного лікаря, потрібно звертатися на гарячу лінію МОЗ 0 800 60 20 19.
Нагадаємо, за 10 жовтня в Україні протестовано: методом ПЛР - 23 675 осіб, методом ІФА - 3 480 осіб, експрес-тестами - 24 909 осіб.