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ПЛР-тест безкоштовно. У МОЗ розповіли, кому зобов'язані призначати процедуру

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Україна, Понеділок 11 жовтня 2021 10:34
ПЛР-тест безкоштовно. У МОЗ розповіли, кому зобов'язані призначати процедуру Фото: ПЛР-тест може робитися безкоштовно у певних випадках (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Безкоштовному тестуванню на COVID-19 в Україні підлягають не лише пацієнти, у яких є підозра на коронавірусну інфекцію. Затверджені Міністерством охорони здоров’я стандарти передбачають інші випадки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Як зазначається в повідомленні, ПЛР-тестування на COVID-19 лікар обов’язково має призначати:

  • Особам із підозрою COVID-19
  • Особам з ознаками інших ГРВІ
  • Особам з ознаками вірусної пневмонії
  • Пацієнтам з позагоспітальною пневмонією
  • Контактним особам при появі симптомів, які не виключають COVID-19.

Першим трьом категоріям ПЛР призначають за умови, що їм не проводився скринінговий швидкий тест на визначення антигену SARS-CoV-2.

Направлення на безкоштовне тестування зобов’язаний надати сімейний лікар. Якщо лікар з різних причин відмовляється надати таке направлення у разі відсутності сімейного лікаря, потрібно звертатися на гарячу лінію МОЗ 0 800 60 20 19.

Нагадаємо, за 10 жовтня в Україні протестовано: методом ПЛР - 23 675 осіб, методом ІФА - 3 480 осіб, експрес-тестами - 24 909 осіб.

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