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ПЦР-тест бесплатно. В Минздраве рассказали, кому обязаны назначать процедуру

Автор: Александр Белоус

Бесплатному тестированию на COVID-19 в Украине подлежат не только пациенты, у которых есть подозрение на коронавирусную инфекцию. Утвержденные Министерством здравоохранения стандарты предусматривают другие случаи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрав.

Как отмечается в сообщении, ПЦР-тестирование на COVID-19 врач обязательно должен назначать:

  • Лицам с подозрением COVID-19
  • Лицам с признаками других ОРВИ
  • Лицам с признаками вирусной пневмонии
  • Пациентам с внегоспитальной пневмонией
  • Контактным лицам при появлении симптомов, которые не исключают COVID-19.

Первым трем категориям ПЦР назначают при условии, что им не проводился скрининговый быстрый тест на определение антигена SARS-CoV-2.

Направление на бесплатное тестирование обязан предоставить семейный врач. Если врач по разным причинам отказывается дать такое направление в случае отсутствия семейного врача, нужно обращаться на горячую линию Минздрава 0 800 60 20 19.

Напомним, за 10 октября в Украине протестировано: методом ПЦР - 23 675 человек, методом ИФА - 3 480 человек, экспресс-тестами - 24 909 человек.

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