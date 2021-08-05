ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ПЦР-тестов на определение коронавируса Украине хватит на 3 месяца, - МОЗ

Новина українською →
Четверг 05 августа 2021 12:43
ПЦР-тестов на определение коронавируса Украине хватит на 3 месяца, - МОЗ Фото: главный санврач Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Сейчас в Украине сформирован запас ПЦР-тестов на определение коронавируса. Его должно хватить минимум на три месяца работы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главного санитарного врача в эфире "Украинского радио".

По его словам, правительство ожидает в течение августа 4 миллиона доз ПЦР-тестов, которые будут расформированы по территории Украины.

"Сейчас сформирован запас ПЦР-тестов, как минимум на 3 месяца работы и точно так же, на уровне каждой больницы, сформирован запас средств индивидуальной защиты, которого хватит на 3 месяца. Происходит обновление клинических протоколов", - сказал Кузин.

Ранее Кузин оценил возможность введения нового локдауна в стране из-за штамма коронавируса "Дельта".

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Коронавирус Коронавирус "Дельта"
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе