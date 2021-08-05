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Наявних ПЛР-тестів на визначення коронавірусу Україні вистачить на 3 місяці, - МОЗ

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Четвер 05 серпня 2021 12:43
Наявних ПЛР-тестів на визначення коронавірусу Україні вистачить на 3 місяці, - МОЗ Фото: головний санлікар Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Зараз в Україні сформований запас ПЛР-тестів на визначення коронавірусу. Його має вистачити щонайменше на три місяці роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву головного санітарного лікаря в ефірі "Українського радіо".

За його словами, уряд очікує впродовж серпня 4 мільйони доз ПЛР-тестів, які будуть розформовані по території України.

"Зараз сформований запас ПЛР-тестів, щонайменше на 3 місяці роботи і точно так само, на рівні кожної лікарні, сформований запас засобів індивідуального захисту, якого вистачить на 3 місяці. Відбувається оновлення клінічних протоколів", - сказав Кузін.

Раніше Кузін оцінив можливість введення нового локдауну в країні через штам коронавірусу "Дельта".

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