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ПЦР-тестов на определение коронавируса Украине хватит на 3 месяца, - МОЗ

Автор: Инна Собора

Сейчас в Украине сформирован запас ПЦР-тестов на определение коронавируса. Его должно хватить минимум на три месяца работы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главного санитарного врача в эфире "Украинского радио".

По его словам, правительство ожидает в течение августа 4 миллиона доз ПЦР-тестов, которые будут расформированы по территории Украины.

"Сейчас сформирован запас ПЦР-тестов, как минимум на 3 месяца работы и точно так же, на уровне каждой больницы, сформирован запас средств индивидуальной защиты, которого хватит на 3 месяца. Происходит обновление клинических протоколов", - сказал Кузин.

Ранее Кузин оценил возможность введения нового локдауна в стране из-за штамма коронавируса "Дельта".

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