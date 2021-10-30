В пунктах вакцинации на железнодорожных вокзалах привились более 20 тысяч человек

Более 20 тысяч человек привились против коронавируса в центрах вакцинации, развернутых на железнодорожных вокзалах. Еще один центр открыли на вокзале станции Полтава-Южная.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

"У пунктов вакцинации, которые развернула АО "Укрзализныця" на вокзалах украинских городов, вакцинировались уже более 20 тысяч желающих", - пишет пресс-служба.

В общем, в Украине центры прививки против коронавируса открыли на 27 вокзалах.