В пунктах вакцинации на железнодорожных вокзалах привились более 20 тысяч человек
Фото: в пунктах вакцинации на ж / д вокзалах "Укрзализныци" прививались более 20 тысяч человек (Getty Images)
Более 20 тысяч человек привились против коронавируса в центрах вакцинации, развернутых на железнодорожных вокзалах. Еще один центр открыли на вокзале станции Полтава-Южная.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".
"У пунктов вакцинации, которые развернула АО "Укрзализныця" на вокзалах украинских городов, вакцинировались уже более 20 тысяч желающих", - пишет пресс-служба.
В общем, в Украине центры прививки против коронавируса открыли на 27 вокзалах.
Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что в Украине 29 октября вакцинировали 317 209 человек. Это наибольший показатель с начала вакцинальной компании в стране.