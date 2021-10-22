Пункты вакцинации от COVID откроют на вокзалах в Мариуполе и Ивано-Франковске
Фото: вакцинация в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)
Пункты вакцинации от COVID откроются на железнодорожных вокзалах в Мариуполе и Ивано-Франковске. Их откроют в ближайшей перспективе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
Сообщается, что УЗ работает над развертыванием как можно больше центров вакцинации на вокзалах Украины. На сегодня можно сделать прививку от COVID на следующих вокзалах:
- Киев (2 пункта)
- Львов
- Харьков
- Одесса
- Днепр
- Нежин
- Коростень
- Ровно
- Хмельницкий
- Ужгород
"В ближайшей перспективе - организовать такие пункты в Ивано-Франковске и Мариуполе", - говорится в сообщении.
Напомним, согласно новым правилам пассажирских перевозок, поездами могут воспользоваться только те, у кого есть отрицательный ПЦР-тест или COVID-сертификат.