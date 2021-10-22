Пункты вакцинации от COVID откроют на вокзалах в Мариуполе и Ивано-Франковске

Пункты вакцинации от COVID откроются на железнодорожных вокзалах в Мариуполе и Ивано-Франковске. Их откроют в ближайшей перспективе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

Сообщается, что УЗ работает над развертыванием как можно больше центров вакцинации на вокзалах Украины. На сегодня можно сделать прививку от COVID на следующих вокзалах:

Киев (2 пункта)

Львов

Харьков

Одесса

Днепр

Нежин

Коростень

Ровно

Хмельницкий

Ужгород

"В ближайшей перспективе - организовать такие пункты в Ивано-Франковске и Мариуполе", - говорится в сообщении.