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Пункти вакцинації від COVID відкриють на вокзалах у Маріуполі та Івано-Франківську

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П'ятниця 22 жовтня 2021 16:59
Пункти вакцинації від COVID відкриють на вокзалах у Маріуполі та Івано-Франківську Фото: вакцинація в Україн і(Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Пункти вакцинації від COVID відкриються на залізничних вокзалах у Маріуполі та Івано-Франківську. Їх відкриють у найближчій перспективі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

Повідомляється, що УЗ працює над розгортанням якомога більше центрів вакцинації на вокзалах України. На сьогодні можна зробити щеплення від COVID на наступних вокзалах:

  • Київ (2 пункти)
  • Львів
  • Харків
  • Одеса
  • Дніпро
  • Ніжин
  • Коростень
  • Рівне
  • Хмельницький
  • Ужгород

"У найближчій перспективі - організувати такі пункти в Івано-Франківську та Маріуполі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, згідно з новими правилами пасажирських перевезень, поїздами можуть скористатися тільки ті, у кого є негативний ПЛР-тест або COVID-сертифікат.

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