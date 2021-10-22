Пункти вакцинації від COVID відкриють на вокзалах у Маріуполі та Івано-Франківську
Фото: вакцинація в Україн і(Віталій Носач/РБК-Україна)
Пункти вакцинації від COVID відкриються на залізничних вокзалах у Маріуполі та Івано-Франківську. Їх відкриють у найближчій перспективі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".
Повідомляється, що УЗ працює над розгортанням якомога більше центрів вакцинації на вокзалах України. На сьогодні можна зробити щеплення від COVID на наступних вокзалах:
- Київ (2 пункти)
- Львів
- Харків
- Одеса
- Дніпро
- Ніжин
- Коростень
- Рівне
- Хмельницький
- Ужгород
"У найближчій перспективі - організувати такі пункти в Івано-Франківську та Маріуполі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, згідно з новими правилами пасажирських перевезень, поїздами можуть скористатися тільки ті, у кого є негативний ПЛР-тест або COVID-сертифікат.