Пустят ли в кафе с домашним экспресс-тестом на COVID: ответ Минздрава

Экспресс-тесты на COVID-19, сделанные в домашних условиях, не подходят для посещения общественных заведений и поездок в общественном транспорте. В Минздраве объяснили почему они могут быть не совсем точными.

"Сейчас в продаже можно отыскать экспресс-тесты для домашнего использования. Однако такие тесты не позволяют посещать рестораны, кинотеатры, спортивные залы или пользоваться межрегиональным транспортом в условиях карантина. Для этого подойдет ПЦР-тест и экспресс-тест на антиген, сделанный в лаборатории. Эти виды тестирования позволяют выявить активную инфекцию", - рассказали в ведомстве.

Почему сделанные дома экспресс-тесты не валидны для доступа в общественные учреждения?

Процедура проведения тестирования может быть проведена с нарушениями, а возможности проверить, чьи образцы использовались для теста невозможно.

Результаты такого тестирования не являются 100% гарантированными, в том числе и потому, что процедура может быть проведена с нарушением.

"В то же время такие типы тестов можно использовать для самоконтроля. В случае положительного результата необходимо обратиться в медицинское учреждение для подтверждения результатов ПЦР-методом", - резюмируется в сообщении ведомства.