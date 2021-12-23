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Пустят ли в кафе с домашним экспресс-тестом на COVID: ответ Минздрава

Автор: Ольга Белей

Экспресс-тесты на COVID-19, сделанные в домашних условиях, не подходят для посещения общественных заведений и поездок в общественном транспорте. В Минздраве объяснили почему они могут быть не совсем точными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

"Сейчас в продаже можно отыскать экспресс-тесты для домашнего использования. Однако такие тесты не позволяют посещать рестораны, кинотеатры, спортивные залы или пользоваться межрегиональным транспортом в условиях карантина. Для этого подойдет ПЦР-тест и экспресс-тест на антиген, сделанный в лаборатории. Эти виды тестирования позволяют выявить активную инфекцию", - рассказали в ведомстве.

Почему сделанные дома экспресс-тесты не валидны для доступа в общественные учреждения?

  • Процедура проведения тестирования может быть проведена с нарушениями, а возможности проверить, чьи образцы использовались для теста невозможно.
  • Результаты такого тестирования не являются 100% гарантированными, в том числе и потому, что процедура может быть проведена с нарушением.

"В то же время такие типы тестов можно использовать для самоконтроля. В случае положительного результата необходимо обратиться в медицинское учреждение для подтверждения результатов ПЦР-методом", - резюмируется в сообщении ведомства.

Напомним, Европейская комиссия сообщила о создании экспресс-метода обнаружения COVID-штамма "Омикрон". Он поможет выявлять вирус быстрее и сократит нагрузку на исследовательские учреждения.

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Министерство здравоохранения Украины