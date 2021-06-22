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Путешествия без карантина. Таиланд презентовал пилотный проект на Пхукете

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Таиланд, Вторник 22 июня 2021 18:12
Путешествия без карантина. Таиланд презентовал пилотный проект на Пхукете Фото: Таиланд планирует возобновить туризм (pexels.com)
Автор: Андрей Василюк

Власти Таиланда 22 июня презентовали пилотную модель путешествий без карантина на чрезвычайно популярный пляжный курорт на острове Пхукет. Это может стать первым шагом к восстановлению функционирования туристической сферы, которая является важной составляющей экономики страны.

Об этом сообщает AFP.

Таиланд ввел строгие ограничения по прибытии посетителей, чтобы остановить распространение коронавируса, но демотивация туристов привела к тому, что экономика страны получила наихудшие показатели с момента азиатского финансового кризиса 1997 года.

Правительство в марте разработало схему, которая позволяет вакцинированным туристам въезжать в страну без обычного двухнедельного карантина. Но после того, как третья волна коронавируса охватила страну в апреле, внедрение механизма отложили. В пятницу чиновники заявили, что схема должна начать работать 1 июля.

22 июня - за восемь дней до запуска этой схемы - пресс-секретарь правительства Ануча Бурапачайсри заявил, что кабинет премьер-министра Прают Чан-О-Ча официально дал добро на внедрение.

Кроме Пхукета схему планируют запустить в Самуи, Ко Пханган и Ко Тао. Это острова, известные чистой водой и песчаными пляжами.

В середине июня премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча заявил, что страна вновь откроется для посетителей в течение 120 дней после введенных более года назад ограничений для туристов. Страна планирует усилить кампанию по вакцинации населения.

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