Путешествия без карантина. Таиланд презентовал пилотный проект на Пхукете
Власти Таиланда 22 июня презентовали пилотную модель путешествий без карантина на чрезвычайно популярный пляжный курорт на острове Пхукет. Это может стать первым шагом к восстановлению функционирования туристической сферы, которая является важной составляющей экономики страны.
Об этом сообщает AFP.
Таиланд ввел строгие ограничения по прибытии посетителей, чтобы остановить распространение коронавируса, но демотивация туристов привела к тому, что экономика страны получила наихудшие показатели с момента азиатского финансового кризиса 1997 года.
Правительство в марте разработало схему, которая позволяет вакцинированным туристам въезжать в страну без обычного двухнедельного карантина. Но после того, как третья волна коронавируса охватила страну в апреле, внедрение механизма отложили. В пятницу чиновники заявили, что схема должна начать работать 1 июля.
22 июня - за восемь дней до запуска этой схемы - пресс-секретарь правительства Ануча Бурапачайсри заявил, что кабинет премьер-министра Прают Чан-О-Ча официально дал добро на внедрение.
Кроме Пхукета схему планируют запустить в Самуи, Ко Пханган и Ко Тао. Это острова, известные чистой водой и песчаными пляжами.
В середине июня премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча заявил, что страна вновь откроется для посетителей в течение 120 дней после введенных более года назад ограничений для туристов. Страна планирует усилить кампанию по вакцинации населения.