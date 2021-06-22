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Подорожі без карантину. Таїланд презентував пілотний проект на Пхукеті

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Таїланд, Вівторок 22 червня 2021 18:12
Подорожі без карантину. Таїланд презентував пілотний проект на Пхукеті Фото: Таїланд планує відновити туризм (pexels.com)
Автор: Андрій Василюк

Влада Таїланду 22 червня презентувала пілотну модель подорожей без карантину до надзвичайно популярного пляжного курорту на острові Пхукет. Це може стати першим кроком до відновлення функціонування туристичної сфери, яка є важливою складовою економіки країни.

Про це повідомляє AFP.

Таїланд запровадив суворі обмеження щодо прибуття відвідувачів, щоб зупинити поширення коронавірусу, але знеохочення туристів призвело до того, що економіка країни отримала найгірші показники з моменту азійської фінансової кризи 1997 року.

Уряд в березні розробив схему, яка дозволяє вакцинованим туристам в'їжджати в країну без звичайного двотижневого карантину. Але після того, як третя хвиля коронавірусу охопила країну в квітні, впровадження механізму відклали. В п'ятницю чиновники заявили, що схема повинна почати працювати 1 липня.

22 червня - за вісім днів до запуску цієї схеми - прес-секретар уряду Ануча Бурапачайсрі заявив, що кабінет прем'єр-міністра Прают Чан-О-Ча офіційно дав добро на впровадження.

Окрім Пхукета схему планують запустити в Самуї, Ко Пханган та Ко Тао. Це острови, відомі чистою водою та піщаними пляжами.

В середині червня прем'єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча заявив, що країна знову відкриється для відвідувачів протягом 120 днів після запроваджених понад рік тому обмежень для туристів. Країна планує посилити кампанію з вакцинації населення.

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