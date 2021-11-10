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Путешествия увеличивают риск заражения COVID. В ВОЗ призывают минимизировать поездки

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Среда 10 ноября 2021 12:50
Путешествия увеличивают риск заражения COVID. В ВОЗ призывают минимизировать поездки Фото: в ВОЗ призывают граждан всех стран воздержаться от путешествий (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Доктор Дэвид Набарро из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призывает отказаться от путешествий без крайней необходимости. По его словам, так можно снизить риск заражения коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Набарро отметил, что минимизировать поездки стоит даже несмотря на то, что открываются новые маршруты для путешествий.

"Итак, я пытаюсь сказать всем, путешествуйте, если вы должны - и часто есть существенные эмоциональные причины, а также важные экономические и другие причины - но постарайтесь не путешествовать, если вам это не так необходимо", - сказал представитель ВОЗ.

Он подчеркнул, что путешествия действительно увеличивают риск заражения COVID, ведь так образуется больший круг контактных лиц, потому повышается вероятность заразиться вирусом или распространить его.

Напомним, Нидерланды сохраняют возможность въезда для граждан Украины.

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