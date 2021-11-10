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Четвертая страна ЕС сохранила возможность въезда для украинцев

Новина українською →
Нидерланды, Среда 10 ноября 2021 12:14
Четвертая страна ЕС сохранила возможность въезда для украинцев Фото: глава МИД Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Нидерланды сохраняют возможность въезда для граждан Украины. Это уже четвертая страна Европы, которая принимает соответствующее решение после исключения нашей страны из "зеленого списка" ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в Twitter.

"Нидерланды также сохранили возможности путешествий для граждан Украины, которые прошли полный курс вакцинации", - написал Кулеба.

Министр добавил, что с 13 ноября кроме свидетельства о вакцинации для въезда в Нидерланды украинцам также необходимо иметь отрицательный результат теста на коронавирус.

Напомним, что три страны ЕС также сообщали о сохранении возможности въезда для украинцев.

В частности, Хорватия остается открытой для путешествий украинцев при тех же условиях, что и раньше.

Вместе с тем Эстония не изменила правила въезда для украинцев.

Добавим, что вчера Кипр стал первой страной ЕС, которая сохранила возможность въезда для туристов из Украины.

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