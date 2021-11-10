Четвертая страна ЕС сохранила возможность въезда для украинцев

Нидерланды сохраняют возможность въезда для граждан Украины. Это уже четвертая страна Европы, которая принимает соответствующее решение после исключения нашей страны из "зеленого списка" ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в Twitter.