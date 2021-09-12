На пути к "желтой" зоне. Когда усилят карантин: новые правила и условия

Карантин в Украине планируют ужесточить . В ближайшее время вся страна перейдет с "зеленой" в "желтую" зону, но для вакцинированных введут привилегии.

Подробнее о том, каким будет новый карантин - в материале РБК-Украина ниже.

Когда ужесточат карантин

Принять решение об ужесточении карантина могут уже на следующей неделе. Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что карантин в Украине усилят до ограничений "желтой" зоны уже с 13 сентября. Однако, позже планы Минздрава изменились. Так, на заседании Кабмина в минувшую среду, 8 сентября, Ляшко озвучил следующий алгоритм действий: принятие постановления с новыми правилами карантина, а затем заседание комиссии ТЭБ и ЧС по "желтой" зоне.

По словам Ляшко, новые правила уже разработаны и проходят согласование, после чего Минздрав будет инициировать внеочередное заседание Кабмина. Как ожидается, карантин по-новому будет включать привилегии для вакцинированных.

Как ожидается, Кабмин может рассмотреть новое карантинное постановление уже в начале следующей недели. После этого, как сообщал Ляшко, должно пройти семь дней (правительство по закону должно предупреждать об ужесточении карантина именно за семь дней), чтобы постановление вступило в силу. Следующий шаг - комиссия ТЭБ и ЧС, решением которой и будет введена "желтая" зона.

Какие правила "желтой" зоны сейчас

Согласно действующим правилам, вся Украина одновременно вернется в "желтую" зону, если три дня подряд будет удерживаться один из таких критериев:

число новых случаев COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней - более 75;

коэффициент выявления случаев COVID-19 более 4%;

количество ПЦР и экспресс-тестов на антиген в течение последних семи дней на 100 тыс. населения - менее 300;

наличие оснований для введения "красной" зоны хотя бы в одной области.

"Желтую" зону вводит госкомиссия ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения. При нормализации ситуации в течение 7 дней подряд, так же решением комиссии вся страна вернется в "зеленую" зону.

В "желтой" зоне запрещается:

проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м,

заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более чем на 50%,

заполненность спортзалов и фитнес-центров не более чем 1 человек на 10 кв. м.

Также в "желтой" зоне обязательным является масочный режим и социальная дистанция.

Отметим, как сообщали в Минздраве, по новым правилам, для вакцинированных в "желтой" зоне не будут вводить норму о количистве людей на квадратный метр.

Каким будет карантин для вакцинированных

В Минздраве уже анонсировали некоторые правила нового адаптивного карантина, в котором привилегии будут иметь люди не только с полным курсом вакцинации, но и с одной прививкой.

Так, например, школы "желтой" зоны смогут работать, если 80% педагогов будут иметь хотя бы одну прививку. В "красной" зоне условие ужесточается и для работы образовательных учреждений понадобится полный курс вакцинации.

Еще одной привилегией является работа кафе, ресторанов, кинотеатров. Все они смогут работать, если весь персонал и посетители вакцинированы.

Доказательством вакцинации будет COVID-сертификат (желтый -для одной дозы, зеленый - для двух доз), который нужно будет показать на входе.

Остановят ли транспорт

Как ранее сообщали в Минздраве, "желтая" зона не предполагает введения ограничений на транспорт.

Отметим, в Киеве уже готовятся к возможному локдауну и разработали новые правила на случай введения ограничений. Так, в этот раз планирую вводить электронные спецпропуска на транспорт.

Ситуация с коронавирусом сегодня

По данным Минздрава, по состоянию на 12 сентября в Украине зафиксировали 2 196 новых случаев коронавируса. Вакцинировались уже 5 889 812 человек, две дозы получили 4 775 986 украинцев.

В четырех регионах уровень госпитализации не соответствует критериям "зеленой" зоны. Это: Волынская, Львовская, Одесская и Тернопольская области.