ru ua
Ср, 20 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Путин из-за COVID объявил нерабочие дни. А в Госдуме РФ хотят ограничить въезд в Крым

Новина українською →
Москва, Среда 20 октября 2021 16:17
Путин из-за COVID объявил нерабочие дни. А в Госдуме РФ хотят ограничить въезд в Крым Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Илона Свиридова

Из-за тяжелой ситуации с COVID в Российской Федерации в очередной раз объявлены нерабочие дни. Решение поддержал президент Владимир Путин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Сообщается, что Путин поддержал предложение о том, чтобы ввести нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты.

"Нужно разрывать цепочку распространения вируса. Я обращаю внимание коллег в регионах: ни в коем случае нельзя что-то занижать, приукрашивать картину", - отметил российский президент.

Он уточнил, что регионы могут ввести этот режим ограничений досрочно, не дожидаясь установленной даты. А при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября.

Кроме того, российские СМИ пишут о том, что в Государственной думе России предложили запретить въезд на территорию оккупированного Крыма без сертификата о вакцинации от COVID, справки о наличии антител или ПЦР-теста. Также есть информация о том, что после 7 ноября при въезде на полуостров нужно будет сдать экспресс-тест.

Напомним, весной 2020 года нерабочие дни в России длились более месяца.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Крым
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе