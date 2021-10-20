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Путін через COVID оголосив неробочі дні. А в Держдумі РФ хочуть обмежити в'їзд до Криму

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Москва, Середа 20 жовтня 2021 16:17
Путін через COVID оголосив неробочі дні. А в Держдумі РФ хочуть обмежити в'їзд до Криму Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Ілона Свиридова

Через важку ситуацію з COVID в Російській Федерації в черговий раз оголошено неробочі дні. Рішення підтримав президент Володимир Путін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Повідомляється, що Путін підтримав пропозицію про те, щоб ввести неробочі дні в період з 30 жовтня по 7 листопада зі збереженням зарплати.

"Потрібно розривати ланцюжок поширення вірусу. Я звертаю увагу колег в регіонах: ні в якому разі не можна щось занижувати, прикрашати картину", - зазначив російський президент.

Він уточнив, що регіони можуть ввести цей режим обмежень достроково, не чекаючи встановленої дати. А при необхідності неробочі дні можна буде продовжити і після 7 листопада.

Крім того, російські ЗМІ пишуть про те, що в Державній думі Росії запропонували заборонити в'їзд на територію окупованого Криму без сертифіката про вакцинацію від COVID, довідки про наявність антитіл або ПЛР-тесту. Також є інформація про те, що після 7 листопада при в'їзді на півострів треба буде здати експрес-тест.

Нагадаємо, навесні 2020 року неробочі дні в Росії тривали більше місяця.

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