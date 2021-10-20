Путін через COVID оголосив неробочі дні. А в Держдумі РФ хочуть обмежити в'їзд до Криму

Через важку ситуацію з COVID в Російській Федерації в черговий раз оголошено неробочі дні. Рішення підтримав президент Володимир Путін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости" .

Повідомляється, що Путін підтримав пропозицію про те, щоб ввести неробочі дні в період з 30 жовтня по 7 листопада зі збереженням зарплати.

"Потрібно розривати ланцюжок поширення вірусу. Я звертаю увагу колег в регіонах: ні в якому разі не можна щось занижувати, прикрашати картину", - зазначив російський президент.

Він уточнив, що регіони можуть ввести цей режим обмежень достроково, не чекаючи встановленої дати. А при необхідності неробочі дні можна буде продовжити і після 7 листопада.

Крім того, російські ЗМІ пишуть про те, що в Державній думі Росії запропонували заборонити в'їзд на територію окупованого Криму без сертифіката про вакцинацію від COVID, довідки про наявність антитіл або ПЛР-тесту. Також є інформація про те, що після 7 листопада при в'їзді на півострів треба буде здати експрес-тест.