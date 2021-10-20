Путин из-за COVID объявил нерабочие дни. А в Госдуме РФ хотят ограничить въезд в Крым

Сообщается, что Путин поддержал предложение о том, чтобы ввести нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты.

"Нужно разрывать цепочку распространения вируса. Я обращаю внимание коллег в регионах: ни в коем случае нельзя что-то занижать, приукрашивать картину", - отметил российский президент.

Он уточнил, что регионы могут ввести этот режим ограничений досрочно, не дожидаясь установленной даты. А при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября.

Кроме того, российские СМИ пишут о том, что в Государственной думе России предложили запретить въезд на территорию оккупированного Крыма без сертификата о вакцинации от COVID, справки о наличии антител или ПЦР-теста. Также есть информация о том, что после 7 ноября при въезде на полуостров нужно будет сдать экспресс-тест.