ru ua
Пн, 25 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Путин поручил отправить на самоизоляцию невакцинированных россиян старше 60 лет

Новина українською →
Москва, Понедельник 25 октября 2021 11:29
Путин поручил отправить на самоизоляцию невакцинированных россиян старше 60 лет Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Илона Свиридова

Президент России Владимир Путин поручил отправить на самоизоляцию россиян старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию от COVID. Для работающих поручение предусматривает перевод на дистанционную работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кремля.

В частности, такой пункт содержится в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства 20 октября.

"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации … введение самоизоляции для невакцинированных против коронавирусной инфекции (COVID-19) граждан в возрасте старше 60 лет", - говорится в документе.

Кроме того, работающих россиян старше 60 лет без вакцинации и с хроническими заболеваниями рекомендуется перевести на дистанционный режим работы.

Напомним, ранее сообщалось, что в России зафиксировали первые случаи нового более заразного варианта "Дельта"-штамма коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Российская Федерация Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе