Путин поручил отправить на самоизоляцию невакцинированных россиян старше 60 лет

Президент России Владимир Путин поручил отправить на самоизоляцию россиян старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию от COVID. Для работающих поручение предусматривает перевод на дистанционную работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кремля .

В частности, такой пункт содержится в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства 20 октября.

"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации … введение самоизоляции для невакцинированных против коронавирусной инфекции (COVID-19) граждан в возрасте старше 60 лет", - говорится в документе.

Кроме того, работающих россиян старше 60 лет без вакцинации и с хроническими заболеваниями рекомендуется перевести на дистанционный режим работы.