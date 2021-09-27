Пять областей соответствуют "оранжевой" зоне второй день подряд
По состоянию на сегодня, 27 сентября пять регионов Украины демонстрируют показатели "оранжевой" зоны карантина. Такая тенденция сохраняется второй день подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения.
Согласно данным Минздрава, показатели "оранжевой" зоны имеют следующие области:
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Кировоградская;
- Тернопольская;
- Черкасская.
Так, во всех этих областях превышен допустимый показатель динамики госпитализаций больных коронавирусом. Наихудшая ситуация в Тернопольской области - там динамика составляет 102, 2%.
Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевание должна составлять не более 50%.
Кроме того, в выше указанных регионах, кроме Кировоградской области, наблюдается превышение по уровню заболеваемости COVID-19, где лидирующие позиции также занимает Тернопольская область - 264, после нее идет Донецка - 228 и Днепропетровска - 194.
Впрочем, норма уровня заболеваемости COVID-19 должна составлять менее 75 на 100 тысяч населения.
Напомним, в Минздраве прогнозируют пик заболеваемости коронавирусом в Украине примерно на ноябрь.
Добавим, что Днепропетровская область уже перешла в "оранжевую" зону адаптивного карантина по решению местных властей.