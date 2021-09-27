П'ять областей відповідають "помаранчевій" зоні другий день поспіль

Станом на сьогодні, 27 вересня п'ять регіонів України демонструють показники "помаранчевої" зони карантину. Така тенденція зберігається другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними МОЗ, показники "помаранчевої" зони мають такі області:

Дніпропетровська;

Донецька;

Кіровоградська;

Тернопільська;

Черкаська.

Так, в усіх цих областях перевищено допустимий показник динаміки госпіталізацій хворих коронавірусом. Найгірша ситуація в Тернопільській області - там динаміка становить 102, 2%.

Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на захворювання повинна складати не більше ніж 50%.

Крім того, у вище вказаних регіонах, окрім Кіровоградської області, спостерігається перевищення по рівню захворюваності на COVID-19, де лідируючі позиції також займає Тернопільська область - 264, після неї йде Донецька - 228 та Дніпропетровська - 194.

Втім, норма рівня захворюваності на COVID-19 має становити менш як 75 на 100 тисяч населення.