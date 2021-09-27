ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

П'ять областей відповідають "помаранчевій" зоні другий день поспіль

Новость на русском →
Україна, Понеділок 27 вересня 2021 09:37
П'ять областей відповідають "помаранчевій" зоні другий день поспіль Фото: п'ять областей відповідають "помаранчевій" зоні другий день поспіль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Станом на сьогодні, 27 вересня п'ять регіонів України демонструють показники "помаранчевої" зони карантину. Така тенденція зберігається другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними МОЗ, показники "помаранчевої" зони мають такі області:

  • Дніпропетровська;
  • Донецька;
  • Кіровоградська;
  • Тернопільська;
  • Черкаська.

Так, в усіх цих областях перевищено допустимий показник динаміки госпіталізацій хворих коронавірусом. Найгірша ситуація в Тернопільській області - там динаміка становить 102, 2%.

Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на захворювання повинна складати не більше ніж 50%.

Крім того, у вище вказаних регіонах, окрім Кіровоградської області, спостерігається перевищення по рівню захворюваності на COVID-19, де лідируючі позиції також займає Тернопільська область - 264, після неї йде Донецька - 228 та Дніпропетровська - 194.

Втім, норма рівня захворюваності на COVID-19 має становити менш як 75 на 100 тисяч населення.

Нагадаємо, у МОЗ прогнозують пік захворюваності коронавірусом в Україні приблизно на листопад.

Додамо, що Дніпропетровська область вже перейшла в "помаранчеву" зону адаптивного карантину за рішенням місцевої влади.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України Карантин Пандемія коронавірусу
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус