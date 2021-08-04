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Пять областей Украины имеют плохие показатели по COVID-госпитализациям

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 4 августа все области Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако в Донецкой, Закарпатской, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой области один из эпидемиологических показателей не в пределах нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Так, в Донецкой области динамика госпитализаций составляет 58,5%, хотя еще днем ранее была 36,9%.

Кроме этого, в Закарпатской области данный показатель превышает норму в течение длительного времени. По последним данным, он составляет 93,5%, ранее был в пределах 87,5%-103,2%.

Также в Ровенской области фиксируется высокая динамика госпитализаций, она составляет в данном регионе 150,0%, хотя предварительно составила 61,5%-92,3%.

Тернопольская область сейчас имеет самый высокий показатель динамики госпитализаций. Он достиг в регионе отметки в 172,7%.

В Хмельницкой области данный эпидпоказатель тоже не в пределах нормы, сейчас он составляет 50,8%.

Стоит отметить, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Напомним, в Украине за минувшие сутки выявили 984 новых случая коронавируса.

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