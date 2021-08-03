ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В пяти областях Украины показатели не соответствуют "зеленой" зоне карантина

Новина українською →
Украина, Вторник 03 августа 2021 10:03
В пяти областях Украины показатели не соответствуют "зеленой" зоне карантина Фото: в пяти областях Украины показатели не соответствуют "зеленой" зоне карантина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министерство здравоохранения обновило данные эпидемических показателей в регионах Украины. Так, в Закарпатской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черкасской области динамика госпитализаций выше, чем должна быть в "зеленой" зоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Так, в Закарпатской области данный показатель уже третий день подряд превышает допустимую норму. Вчера он достиг отметки в 103,2%, а ранее составлял 87,5-93,3%.

В то же время в Ровенской области динамика госпитализаций два дня подряд демонстрирует плохую статистику. В регионе этот показатель составляет 92,3%, днем ранее составлял 61,5%

В Тернопольской области динамика госпитализаций сейчас имеет самый высокий показатель - 136,4%.

Кроме этого, в Хмельницкой области данный показатель также несколько превышает допустимую норму, в регионе он составил 59,3%.

Черкасская область также фиксирует высокую динамику госпитализаций, по последним данным, она составляет в данном регионе 55,6%.

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Напомним, за сутки количество случаев коронавируса в Украине резко возросло обнаружили 827 новых больных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Карантин
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе