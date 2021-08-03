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У п’яти областях України показники не відповідають "зеленій" зоні карантину

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Україна, Вівторок 03 серпня 2021 10:03
У п’яти областях України показники не відповідають "зеленій" зоні карантину Фото: у п’яти областях України показники не відповідають "зеленій" зоні карантину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство охорони здоров’я оновило дані епідемічних показників в регіонах України. Так, у Закарпатській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Черкаській області динаміка госпіталізацій вище, ніж має бути в "зеленій" зоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Так, у Закарпатській області даний показник вже третій день поспіль перевищує допустиму норму. Вчора він сягнув позначки у 103,2%, а раніше складав 87,5-93,3%.

Водночас у Рівненській області динаміка госпіталізацій два дні поспіль демонструє погану статистику. У регіоні цей показник складає 92,3%, днем раніше становив 61,5%

У Тернопільській області динаміка госпіталізацій наразі має найвищий показник - 136,4%.

Крім цього, у Хмельницькій області даний показник також дещо перевищує допустиму норму, у регіоні він склав 59,3%.

Черкаська область також фіксує високу динаміку госпіталізацій, за останніми даними, вона складає у даному регіоні 55,6%.

Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Нагадаємо, за добу кількість випадків коронавірусу в Україні різко зросла: виявили 827 нових хворих.

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