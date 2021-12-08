Работа из дома и паспорт вакцинации: в Британии планируют ввести новые COVID-ограничения

В Великобритании рассматривают введение новых ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом. Планируют запустить паспорта вакцинации, а сотрудники предприятий должны будут работать из дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

В Британии отмечают, что дальнейшие меры, которые способны помочь снизить заболеваемость и остановить распространение штамма "Омикрон", могут быть неминуемы.

Ученые Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (Sage) предупредили, что нельзя исключать полную изоляцию в Великобритании для борьбы с угрозой варианта "Омикрон". Однако текущая угроза, создаваемая штаммом, остается неясной.