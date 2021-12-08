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Работа из дома и паспорт вакцинации: в Британии планируют ввести новые COVID-ограничения

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Британия, Среда 08 декабря 2021 15:16
Работа из дома и паспорт вакцинации: в Британии планируют ввести новые COVID-ограничения Фото: в Британии могут усилить карантин из-за коронавируса (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

В Великобритании рассматривают введение новых ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом. Планируют запустить паспорта вакцинации, а сотрудники предприятий должны будут работать из дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В Британии отмечают, что дальнейшие меры, которые способны помочь снизить заболеваемость и остановить распространение штамма "Омикрон", могут быть неминуемы.

Ученые Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (Sage) предупредили, что нельзя исключать полную изоляцию в Великобритании для борьбы с угрозой варианта "Омикрон". Однако текущая угроза, создаваемая штаммом, остается неясной.

Напомним, правительство Швеции приняло решение ужесточить карантинные ограничения в стране в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Новые меры вступили в силу в среду, 8 декабря.

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