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Робота з дому та паспорт вакцинації: у Британії планують запровадити нові COVID-обмеження

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Британія, Середа 08 грудня 2021 15:16
Робота з дому та паспорт вакцинації: у Британії планують запровадити нові COVID-обмеження Фото: у Британії можуть посилити карантин через коронавірус (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

У Великій Британії розглядають запровадження нових обмежень через зростання захворюваності на коронавірус. Планують запустити паспорти вакцинації, а працівники підприємств мають працювати з дому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

У Британії зазначають, що подальші заходи, які здатні допомогти знизити захворюваність і зупинити поширення штаму "Омікрон", можуть бути неминучими.

Вчені Наукової консультативної групи з надзвичайних ситуацій (Sage) попередили, що не можна виключати повну ізоляцію у Великій Британії для боротьби з загрозою варіанта "Омікрон". Проте поточна загроза, яку створює штам, залишається неясною.

Нагадаємо, уряд Швеції прийняв рішення посилити карантинні обмеження в країні у зв'язку із зростанням захворюваності на коронавірус. Нові заходи набули чинності у середу, 8 грудня.

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