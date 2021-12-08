Работа из дома и паспорт вакцинации: в Британии планируют ввести новые COVID-ограничения

В Великобритании рассматривают введение новых ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом. Планируют запустить паспорта вакцинации, а сотрудники предприятий должны будут работать из дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
В Британии отмечают, что дальнейшие меры, которые способны помочь снизить заболеваемость и остановить распространение штамма "Омикрон", могут быть неминуемы.
Ученые Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (Sage) предупредили, что нельзя исключать полную изоляцию в Великобритании для борьбы с угрозой варианта "Омикрон". Однако текущая угроза, создаваемая штаммом, остается неясной.
Напомним, правительство Швеции приняло решение ужесточить карантинные ограничения в стране в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Новые меры вступили в силу в среду, 8 декабря.