Работают или нет: эффективны ли COVID-вакцины против коронавируса

К этому времени ученые исходили из того, что эффективность вакцин против заражения примерно такая же, как и против заболевания. На практике оказалось, что эффективность вакцин против инфекции ниже чем ее эффективность против заболевания.

Так, вакцины в первую очередь защищают человека от заболевания. Более того, привитые люди могут быть переносчиками вируса и заражать других.

По данным Минздрава Израиля, эффективность вакцины Pfizer в профилактике коронавирусной инфекции и ее симптомов с июня снизилась до уровня 64%. При она все равно на 93% эффективна от госпитализаций и тяжелого течения.

Как отметил глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федор Лапий, при высокой иммунизации населения вакцины могут снижать риск передачи инфекции, но они не создают механического барьера для попадания вируса в организм.

"Есть пример Израиля, где был подъем заболеваемости преимущественно среди невакцинированных и среди пожилых людей, в том числе получивших две дозы. Но для этой возрастной категории там начали вводить третью дозу и заболеваемость пошла на спад. То есть со своей основной задачей вакцины справляются", - пояснил Лапий.

Он добавил, что сейчас есть данные об эффективности различных вакцин против "Дельты", согласно которым Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac предотвращают госпитализации более чем на 90%.

Следует отметить, что в Университете Пенсильвании ученый Джеффри Моррис определил, что вакцинированные израильтяне в три раза реже сталкиваются с осложнениями от COVID и попадают в больницы, чем не вакцинированные.

То есть прививки все равно дают надежную защиту от тяжелого заболевания, даже если люди заражаются "Дельта"-вариантом.

В то же время Агентство общественного здравоохранения Великобритании (PHE) пришло к выводу, что общая эффективность вакцин, используемых в стране, против "Дельты" упала до 79%, но эффективность против госпитализации по-прежнему остается достаточно высокой - 96%.