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Рада смягчит карантинные меры и откроет кулуары для журналистов

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Киев, Понедельник 06 сентября 2021 19:05
Рада смягчит карантинные меры и откроет кулуары для журналистов Фото: Верховная рада Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Верховная рада Украины снова частично откроет кулуары для журналистов. Соответствующее распоряжение подписал спикер Дмитрий Разумков.

Об этом сообащает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

Сообщается, что теперь кроме 120 человек в пресс-центре на третьем этаже и 30 человек в пресс-ложе балкона сессионного зала допускается присутствие до 40 журналистов в отведенной части кулуаров.

В кулуарах разрешается присутствие от телевизионных каналов не более одной съемочной группы (до 2 человек), от информационных агентств, в том числе фотокорреспондентов, - до 2 человек, от других изданий - по 1 человеку.

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