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Рада пом'якшить карантинні заходи і відкриє кулуари для журналістів

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Київ, Понеділок 06 вересня 2021 19:05
Рада пом'якшить карантинні заходи і відкриє кулуари для журналістів Фото: Верховна рада України (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Верховна рада України знову частково відкриє кулуари для журналістів. Відповідне розпорядження підписав спікер Дмитро Разумков.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.

Повідомляється, що тепер крім 120 осіб у прес-центрі на третьому поверсі і 30 осіб у прес-ложі балкона сесійної зали допускається присутність до 40 журналістів у відведеній частині кулуарів.

У кулуарах дозволяється присутність від телевізійних каналів не більше однієї знімальної групи (до 2 осіб), від інформаційних агентств, у тому числі фотокореспондентів, - до 2 осіб, від інших видань - по 1 особі.

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