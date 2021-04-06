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В Раде назвали условие введения ограничения межобластного сообщения

Новина українською → Киев, Вторник 06 апреля 2021 10:07
В Раде назвали условие введения ограничения межобластного сообщения Фото: в Раде рассказали, когда могут ввести ограничения межобластного сообщения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Щербина, Анастасия Рокитна

В комитете Рады по вопросам здравоохранения объяснили, когда могут ввести ограничения межобластного сообщения. Это может произойти в случае катастрофической ситуации с коронавирусом.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

На вопрос о том, ждать ли в Украине блокпосты между регионами и ограничения межобластного сообщения, он ответил: "если будет какая-то катастрофическая ситуация".

"На самом деле, все это регулируется законами Украины. Есть закон о защите населения от биологической угрозы. Там все прописано", - отметил он.

Радуцкий объяснил, какое количество заражений коронавирусом для Украины станет катастрофой.

"Если в начале эпидемии для нас была катастрофа 5 тысяч больных в сутки, осенью была катастрофа 25 тысяч, то сегодня, по словам министра здравоохранения, 35-40 тысяч в сутки при нынешнем проценте госпитализаций", - сообщил он.

Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 13 276 человек.

Отметим, во Львове ситуация с коронавирусом не улучшается. Мэр города Андрей Садовый допускает введение полного локдауна.

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