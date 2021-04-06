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В Раді назвали умову введення обмеження міжобласного сполучення

Новость на русском → Київ, Вівторок 06 квітня 2021 10:07
В Раді назвали умову введення обмеження міжобласного сполучення Фото: у Ради розповіли, коли можуть ввести обмеження міжобласного сполучення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина, Анастасія Рокитна

У комітеті Ради з питань охорони здоров'я пояснили, коли можуть ввести обмеження міжобласного сполучення. Це може статись у разі катастрофічної ситуації з коронавірусом.

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький.

На питання про те, чи чекати в Україні блокпости між регіонами та обмеження міжобласного сполучення, він відповів: "якщо буде якась катастрофічна ситуація".

"Насправді, все це регулюється законами України. Є закон про захист населення від біологічної загрози. Там все прописано", - зазначив він.

Радуцький пояснив, яка кількість заражень коронавірусом для України стане катастрофою.

"Якщо на початку епідемії для нас була катастрофа 5 тисяч хворих на добу, восени була катастрофа 25 тисяч, то на сьогодні, за словами міністра охорони здоров'я, 35-40 тисяч на добу при нинішньому відсотку госпіталізацій", - повідомив він.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразились коронавірусом 13 276 людей.

Зазначимо, у Львові ситуація з коронавірусом не покращується. Мер міста Андрій Садовий допускає введення повного локдауну.

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