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В Раде рассказали, что будет стимулировать украинцев к COVID-вакцинации

Автор: Юлия Струк

Глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что количество украинцев, которые хотят вакцинироваться от коронавируса, выросло по сравнению с 2020 годом. Поощрять вакцинацию может и Европейский союз, позволив въезд с украинскими сертификатами прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "24 канал".

По словам нардепа, в конце прошлого года в Украине готовых прививаться было около 43%. В 2021 году их количество возросло до более 50%.

"Евросоюз нас упрекал, что надо мощнее вести рекламную кампанию. Обсудили и сошлись во мнении, что как только ЕС начнет признавать сертификаты вакцинации, то желающих будет больше", - констатировал глава комитета.

Нардеп подчеркнул, что медийно и в соцсетях антивакцинальная кампания мощнее, чем прививочная. Однако в Украине, по данным парламентария, количество желающих получить иммунизацию растет.

Напомним, в Украине установили новый рекорд прививок от коронавируса в сутки. В течение 8 июля вакцинировано 109 160 человек.

Как писало РБК-Украина, в нашей стране планируют выдавать бумажные COVID-сертификаты уже с этой осени. Документ будет содержать в себе QR код, который есть и в цифровом варианте.

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Михаил РадуцкийКоронавирусВакцинация