Раде рекомендуют направить деньги от растаможки "евроблях" на борьбу с COVID
Верховной раде рекомендуют направить деньги от растаможки "евроблях" на борьбу с COVID-19, а именно на вакцинацию от коронавируса. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования предоставил рекомендацию по законопроекту №5671.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.
"Комитет поддержал принятие за основу и в целом проект закона "О внесении изменений в ЗУ "О государственном бюджете на 2021 год" о мерах по предотвращению возникновения и распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и проведению вакцинации от этой болезни", - указано в сообщении.
Кроме того, на заседании комитета главный санитарный врач Игорь Кузин представил нардепам коммуникационную стратегию по вопросам вакцинации. Она предусматривает привлечение всех партнеров на уровне государства и международных организаций, местных лидеров мнений для того, чтобы максимально популяризировать этот процесс.
По словам Кузина, также проводится работа по развенчанию недостоверной информации по поводу вакцин и вакциновочной кампании от COVID-19.
Напомним, в июне Кабинет министров внес законопроект в парламент.
Как писало РБК-Украина, по данным опроса Центра Разумкова, в конце мая 43% опрошенных украинцев заявили, что не намерены делать прививки от коронавируса. Еще в марте таких было 51,5%.