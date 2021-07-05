Верховній раді рекомендують направити гроші від розмитнення "євроблях" на боротьбу з COVID-19, а саме на вакцинацію від коронавірусу. Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування надав рекомендацію щодо законопроекту №5671.

"Комітет підтримав прийняття за основу і в цілому проекту закону "Про внесення змін до ЗУ "Про державний бюджет на 2021 рік" щодо заходів із запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та проведення вакцинації від цієї хвороби", - вказано у повідомленні.

Крім того, на засіданні комітету головний санітарний лікар Ігор Кузін презентував нардепам комунікаційну стратегію з питань вакцинації. Вона передбачає залучення усіх партнерів на рівні держави та міжнародних організацій, місцевих лідерів думок для того, щоб максимально популяризувати цей процес.

За словами Кузіна, також проводиться робота з розвінчування недостовірної інформації щодо вакцин та вакцинувальної кампанії від COVID-19.