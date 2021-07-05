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Раде рекомендуют направить деньги от растаможки "евроблях" на борьбу с COVID

Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют направить деньги от растаможки "евроблях" на борьбу с COVID-19, а именно на вакцинацию от коронавируса. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования предоставил рекомендацию по законопроекту №5671.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

"Комитет поддержал принятие за основу и в целом проект закона "О внесении изменений в ЗУ "О государственном бюджете на 2021 год" о мерах по предотвращению возникновения и распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и проведению вакцинации от этой болезни", - указано в сообщении.

Кроме того, на заседании комитета главный санитарный врач Игорь Кузин представил нардепам коммуникационную стратегию по вопросам вакцинации. Она предусматривает привлечение всех партнеров на уровне государства и международных организаций, местных лидеров мнений для того, чтобы максимально популяризировать этот процесс.

По словам Кузина, также проводится работа по развенчанию недостоверной информации по поводу вакцин и вакциновочной кампании от COVID-19.

Напомним, в июне Кабинет министров внес законопроект в парламент.

Как писало РБК-Украина, по данным опроса Центра Разумкова, в конце мая 43% опрошенных украинцев заявили, что не намерены делать прививки от коронавируса. Еще в марте таких было 51,5%.

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