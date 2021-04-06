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Радуцкий: надеюсь, что комендантский час вряд ли будет введен

Новина українською → Киев, Вторник 06 апреля 2021 08:47
Радуцкий: надеюсь, что комендантский час вряд ли будет введен Фото: Михаил Радуцкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Щербина, Анастасия Рокитна

Глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения, нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий надеется, что в Украине не будут вводить комендантский час. Однако, усилят патрули Нацполиции и Нацгвардии.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

По его словам, президента Владимира Зеленского "обвинят во всех смертных грехах", когда будет голосование в Раде по поводу введения коменданского часа.

"Поэтому я надеюсь, что комендантский час вряд ли будет введен, хотя может быть разная ситуация. Но то, что мы должны усилить патрули Национальной полиции и Национальной гвардии в городах, в селах, на транспорте - это однозначно", - заявил он.

Напомним, мэр Киева заявил, что комендантский час может появиться как противоэпидемическая мера, если будут зашкаливать цифры по заболеваемости COVID-19.

Ранее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что не хотел бы введения комендантского часа. Но уточнил, что сначала должен быть по этому поводу указ президента, после чего чрезвычайное положение должен одобрить парламент.

Также министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что как противоэпидемическую меру комендантский час не обсуждали.

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Новости Украины Коронавирус комендантский час Михаил Радуцкий
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