Радуцький: сподіваюся, що комендантську годину навряд чи введуть
Голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я, нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький сподівається, що в Україні не будуть вводити комендантську годину. Однак, посилять патрулі Нацполіції і Нацгвардії.
Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.
За його словами, президента Володимира Зеленського "звинуватять у всіх смертних гріхах", коли буде голосування в Раді з приводу введення коменданскої години.
"Тому я сподіваюся, що комендантську годину навряд чи буде введено, хоча може бути різна ситуація. Але те, що ми повинні посилити патрулі Національної поліції і Національної гвардії у містах, у селах, на транспорті - це однозначно", - заявив він.
Нагадаємо, мер Києва заявив, що комендантська година може з'явитися як протиепідемічний захід, якщо будуть зашкалювати цифри захворюваності COVID-19.
Раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що не хотів би введення комендантської години. Але уточнив, що спочатку має бути з цього приводу указ президента, після чого надзвичайний стан повинен схвалити парламент.
Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов говорив, що як протиепідемічний захід комендантську годину не обговорювали.