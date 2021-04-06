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Радуцький: сподіваюся, що комендантську годину навряд чи введуть

Новость на русском → Київ, Вівторок 06 квітня 2021 08:47
Радуцький: сподіваюся, що комендантську годину навряд чи введуть Фото: Михайло Радуцький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Щербина, Анастасія Рокитна

Голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я, нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький сподівається, що в Україні не будуть вводити комендантську годину. Однак, посилять патрулі Нацполіції і Нацгвардії.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, президента Володимира Зеленського "звинуватять у всіх смертних гріхах", коли буде голосування в Раді з приводу введення коменданскої години.

"Тому я сподіваюся, що комендантську годину навряд чи буде введено, хоча може бути різна ситуація. Але те, що ми повинні посилити патрулі Національної поліції і Національної гвардії у містах, у селах, на транспорті - це однозначно", - заявив він.

Нагадаємо, мер Києва заявив, що комендантська година може з'явитися як протиепідемічний захід, якщо будуть зашкалювати цифри захворюваності COVID-19.

Раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що не хотів би введення комендантської години. Але уточнив, що спочатку має бути з цього приводу указ президента, після чого надзвичайний стан повинен схвалити парламент.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов говорив, що як протиепідемічний захід комендантську годину не обговорювали.

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