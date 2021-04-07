Радуцкий о паспорте вакцинации: скорее всего, это будет электронный документ

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий считает, что пока рано говорить о введении паспортов вакцинации от COVID-19. В то же время он назвал возможные форматы такого документа в Украине.
Об этом говорится в интервью нардепа "Интерфакс-Украина".
Радуцкий подчеркнул, что Украина четко придерживается международных санитарных норм.
"Но в мире вакцинировано 0,88% населения, о каких вакцинных паспортах можно говорить? Это больше медийная история, чем реальность. Если каждая страна будет вводить такой собственный паспорт, то сколько времени займут межправительственные соглашения о признании таких паспортов?", - объяснил он.
Нардеп добавил, что, возможно, документ о вакцинации будет выдаваться по примеру "желтого бланка", который применялся для поездок в страны с распространением желтой лихорадки.
"Возможно, будет развиваться практика выдачи документа о вакцинации, который применялся для посещения стран, где была распространена желтая лихорадка, такой специальный желтый бланк международного образца. Но, скорее всего, это будет какой-то электронный документ", - сказал Радуцкий.
Напомним, недавно президент Владимир Зеленский призвал разработать в Украине систему паспортов вакцинации от коронавируса.
С таким заявлением Зеленский выступил на фоне намерений по внедрению паспортов вакцинации в Европе и других странах. Так, в ЕС паспорт вакцинации хотят запустить уже в июне 2021 года.
Однако вводить такие паспорта планируют не все. Например, в США исключили возможность внедрения COVID-паспортов.