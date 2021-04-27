В рамках COVAX и по контракту: Украина ожидает получить в мае почти 1 млн доз вакцины Pfizer

Министерство здравоохранения Украины ожидает в мае получить почти один миллион доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. В частности, поставки препарата ожидаются в рамках глобального механизма COVAX и по прямому контракту от компании.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире телеканала "НАШ".

Украина в рамках COVAX получит 473 тысячи доз вакцины Pfizer. При этом по контакту с компанией ожидается до 500 тысяч доз препарата.

"Мы ожидаем Pfizer из двух источников. Первое - это COVAX - 473 тысяч доз. Мы имеем официальное подтверждение от COVAX, что это будет в сроках от 17 до 18 мая. Также в мае мы ожидаем уже по прямому контракту от компании Pfizer получить где-то также до 500 тысяч доз", - заявил министр.

Он отметил что препаратом вакцинируют людей, которые старше 60 лет, или людей, которые имеют сопутствующие заболевания.