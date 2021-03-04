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Раньше лета-осени коммерческая вакцина в Украине не появится, - Степанов

Новина українською → Киев, Четверг 04 марта 2021 22:30
Раньше лета-осени коммерческая вакцина в Украине не появится, - Степанов Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что коммерческого рынка вакцин от коронавируса в Украине не стоит ждать до лета-осени этого года. По его словам, этот прогноз основывается на переговорах с разработчиками COVID-вакцин.

Об этом шла речь в эфире программы "Право на владу".

Как пояснил министр, производителям вакцин от коронавируса просто не хватает мощностей для производства препаратов еще и для коммерческого рынка.

"Что касается коммерческого рынка вакцин. Я убежден, исходя из переговоров с производителями, что раньше лета-осени это гарантированно не появится... Исходя из переговоров производителей, у них до конца года законтрактовано с правительствами. В мире не хватает мощностей для производства вакцин", - сказал он.

В то же время Степанов добавил, что в случае, если какая-то компания захочет завести на украинский коммерческий рынок COVID-вакцину, то Минздрав быстро проведет все нужные процедуры.

"Если компания хочет завести, она завозит официально через лабораторное подтверждение. Мы гарантируем, что быстро это сделаем, если кто-то захочет завести (вакцину - ред.) на рынок Украины", - заявил министр.

Напомним, в правительстве допустили возможность перепродажи вакцин от коронавируса частным клиникам по себестоимости, чтобы украинцы смогли вакцинироваться вне очереди.

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