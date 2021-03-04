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Раніше літа-осені комерційна вакцина в Україні не з'явиться, - Степанов

Новость на русском → Київ, Четвер 04 березня 2021 22:30
Раніше літа-осені комерційна вакцина в Україні не з'явиться, - Степанов Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що комерційного ринку вакцин від коронавірусу в Україні не варто чекати до літа-осені цього року. За його словами, цей прогноз ґрунтується на переговорах з розробниками COVID-вакцин.

Про це йшлося в ефірі програми "Право на владу".

Як пояснив міністр, виробникам вакцин від коронавірусу просто не вистачає потужностей для виробництва препаратів ще й для комерційного ринку.

"Що стосується комерційного ринку вакцин. Я переконаний, виходячи з перемовин з виробниками, що раніше літа-осені це гарантовано не з'явиться... Виходячи з перемовин виробників, у них до кінця року законтрактовано з урядами. У світі не вистачає потужностей для виробництва вакцин", - сказав він.

Водночас Степанов додав, що у разі, якщо якась компанія захоче завести на український комерційний ринок COVID-вакцину, то МОЗ швидко проведе всі потрібні процедури.

"Якщо компанія хоче завести, вона завозить офіційно через лабораторне підтвердження. Ми гарантуємо, що швидко це зробимо, якщо хтось захоче завести (вакцину - ред.) на ринок України", - заявив міністр.

Нагадаємо, в уряді допустили можливість перепродажу вакцин від коронавірусу приватним клінікам за собівартістю, щоб українці змогли вакцинуватися поза чергою.

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