UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Раньше лета-осени коммерческая вакцина в Украине не появится, - Степанов

Автор: Дмитрий Левицкий

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что коммерческого рынка вакцин от коронавируса в Украине не стоит ждать до лета-осени этого года. По его словам, этот прогноз основывается на переговорах с разработчиками COVID-вакцин.

Об этом шла речь в эфире программы "Право на владу".

Как пояснил министр, производителям вакцин от коронавируса просто не хватает мощностей для производства препаратов еще и для коммерческого рынка.

"Что касается коммерческого рынка вакцин. Я убежден, исходя из переговоров с производителями, что раньше лета-осени это гарантированно не появится... Исходя из переговоров производителей, у них до конца года законтрактовано с правительствами. В мире не хватает мощностей для производства вакцин", - сказал он.

В то же время Степанов добавил, что в случае, если какая-то компания захочет завести на украинский коммерческий рынок COVID-вакцину, то Минздрав быстро проведет все нужные процедуры.

"Если компания хочет завести, она завозит официально через лабораторное подтверждение. Мы гарантируем, что быстро это сделаем, если кто-то захочет завести (вакцину - ред.) на рынок Украины", - заявил министр.

Напомним, в правительстве допустили возможность перепродажи вакцин от коронавируса частным клиникам по себестоимости, чтобы украинцы смогли вакцинироваться вне очереди.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины УкраинаМинистерство здравоохранения Украинырыноквакцина от коронавируса
Читайте также
COVID-вакцинация в Украине: в четверг привили почти 3 тысячи человек
Молдова получила COVID-вакцину от COVAX. Украина еще ждет
Прогноз погоды