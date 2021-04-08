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Разработчик заявил, что в Словакии "Спутник V" проверяла несертифицированная лаборатория

Новина українською → Братислава, Четверг 08 апреля 2021 17:44
Разработчик заявил, что в Словакии "Спутник V" проверяла несертифицированная лаборатория Фото: вакцина от коронавируса (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Российскую вакцину "Спутник V" в Словакии исследовала не аккредитованная в Евросоюзе лаборатория. Производитель попросил правительство страны вернуть поставленную партию препарата.

Об этом сообщает разработчик вакцины в Twitter.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обвинил словацкого регулятора в нарушении контракта. По мнению разработчика, испытания вакцины от коронавируса "Спутник V" проводились в не аккредитованной в Евросоюзе лаборатории.

РФПИ попросил правительство Словакии вернуть поставленную партию вакцины, чтобы использовать ее в других странах.

Напомним, ранее Словакия отказалась одобрять использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории своей страны. Власти страны заявили, что Россия предоставила другой препарат, который отличается от вакцины, одобренной авторитетным журналом The Lancet.

Отметим, в Словакии вспыхнул политический кризис в связи с закупкой российской вакцины "Спутник V". В итоге премьер-министр страны Игорь Матович, который закупил российскую вакцину, подал в отставку.

РБК-Украина ранее отмечала, что вакцина "Спутник V" еще не получила одобрение европейского медицинского регулятора. Сейчас идет предварительная оценка препарата.

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