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Розробник заявив, що в Словаччині "Супутник V" перевіряла несертифікована лабораторія

Новость на русском → Братислава, Четвер 08 квітня 2021 17:44
Розробник заявив, що в Словаччині "Супутник V" перевіряла несертифікована лабораторія Фото: вакцина від коронавируса (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Російську вакцину "Супутник V" в Словаччині досліджувала ні акредитована в Євросоюзі лабораторія. Виробник попросив уряд країни повернути поставлену партію препарату.

Про це повідомляє розробник вакцини в Twitter.

Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) звинуватив словацького регулятора в порушенні контракту. На думку розробника, випробування вакцини від коронавирусу "Супутник V" проводилися в неакредитованих в Євросоюзі лабораторії.

РФПИ попросив уряд Словаччини повернути поставлену партію вакцини, щоб використовувати її в інших країнах.

Нагадаємо, раніше Словаччина відмовилася схвалювати використання російської вакцини від коронавирусу "Супутник V" на території своєї країни. Влада країни заявила, що Росія надала інший препарат, який відрізняється від вакцини, схваленої авторитетним журналом The Lancet.

Відзначимо, в Словаччині спалахнув політична криза в зв'язку з закупівлею російської вакцини "Супутник V". В результаті прем'єр-міністр країни Ігор Матович, який закупив російську вакцину, подав у відставку.

РБК-Україна раніше відзначала, що вакцина "Супутник V" ще не отримала схвалення європейського медичного регулятора. Зараз йде попередня оцінка препарату.

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